15 августа, 17:18

Хантер Байден отказался извиняться перед Меланией Трамп за клевету

Обложка © Wikipedia / Prime Minister's Office, ©  ТАСС / ЕРА / BONNIE CASH

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден отказался извиняться перед супругой действующего американского президента Дональда Трампа Меланией. Соответствующее заявление Байден-младший сделал в интервью YouTube-каналу Channel 5.

«К чёрту. Этого не будет», категорично заявил он.

Он пояснил, что свои утверждения о знакомстве Трампа с супругой строил на публикациях СМИ, включая материал The New York Times 2019 года. Байден предложил помощь в расследовании связей Трампа с Джеффри Эпштейном, отметив, что в случае судебного иска президентской чете придётся давать показания под присягой. Ранее Хантер заявлял, что Трамп познакомился с Меланией через Эпштейна, осуждённого за преступления против несовершеннолетних.

Напомним, Мелания Трамп отправила Хантеру Байдену официальное предупреждение, напомнив ему об ответственности за ложные сведения, порочащие честь и достоинство и пригрозив судебным иском на миллиард долларов. Дональд Трамп поддержал претензию Первой леди к сыну своего предшественника на президентском посту.

