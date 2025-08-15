При взрыве в цехе завода «Эластик» погибли 5 человек, 112 ранены, двоих спасли из-под завалов

В Рязанской области в результате взрыва в цехе завода «Эластик» погибли пять человек, ещё 112 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На отдельных участках проводится проливка конструкций. Предварительно известно о 117 пострадавших, из них 5 — погибли», — говорится в сообщении.