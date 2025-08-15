Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 19:07

При взрыве в цехе завода «Эластик» погибли 5 человек, 112 ранены, двоих спасли из-под завалов

МЧС: 5 человек погибли и 112 пострадали при взрыве на заводе под Рязанью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

В Рязанской области в результате взрыва в цехе завода «Эластик» погибли пять человек, ещё 112 получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На отдельных участках проводится проливка конструкций. Предварительно известно о 117 пострадавших, из них 5 — погибли», — говорится в сообщении.

Позже спасателям удалось извлечь из-под завалов двух человек. Как отметили в МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлечены специалисты министерства и Росгвардии. Работы на месте продолжаются в усиленном режиме.

СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Напомним, в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для проведения спасательных операций и тушения пожара создан оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ. На пороховом заводе в Шиловском районе погибло пять человек, более ста получили ранения.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar