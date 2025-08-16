Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 21:46

Саммит Путина и Трампа лидирует во вкладке Популярно в соцсети Х

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стала главным трендом в социальной сети X (бывший Twitter). В разделе «Популярно» хэштеги, связанные с саммитом, опережают обсуждения футбольного «Ливерпуля» и новостей Национальной ассоциации студенческого спорта.

Тема встречи Путина и Трампа лидирует по популярности среди пользователей X. Фото © X

Администрация президента США ранее в соцсети Х опубликовала совместное фото лидеров перед началом переговоров. Публикация сопровождается лаконичным слоганом «Pursuing Peace» («В поисках мира») и изображениями российского и американского флагов.

«Дональд волнуется»: Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием, отметила эксперт по протоколу

Ранее западные СМИ отметили тёплое приветствие Трампом Путина, чего нельзя было сказать во время встречи с Зеленским в Белом доме. Путин и Трамп общаются уже более двух часов. Переговоры проходят в формате «три на три».

