Мусульмане России организовали коллективные молитвы в поддержку Путина на Аляске

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) объявило о проведении молитв в поддержку президента РФ и успеха саммита на Аляске. Коллективные молитвы (дуа) организованы в мечетях и приходах страны.

Как рассказали Life.ru в пресс-службе ДСМР, верующие молились о мудрости и воле для лидеров обеих стран. Также слова поддержки прозвучали за прекращение конфликтов, укрепление взаимопонимания и установление мира.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов, отметил важность духовной поддержки президента и страны в период ответственных международных встреч.

«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — подчеркнул муфтий.