Мусульмане России организовали коллективные молитвы в поддержку Путина на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом саммита на Аляске. Обложка © Life.ru
Духовное собрание мусульман России (ДСМР) объявило о проведении молитв в поддержку президента РФ и успеха саммита на Аляске. Коллективные молитвы (дуа) организованы в мечетях и приходах страны.
Как рассказали Life.ru в пресс-службе ДСМР, верующие молились о мудрости и воле для лидеров обеих стран. Также слова поддержки прозвучали за прекращение конфликтов, укрепление взаимопонимания и установление мира.
Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов, отметил важность духовной поддержки президента и страны в период ответственных международных встреч.
«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — подчеркнул муфтий.
Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов с молитвой об успехе саммита Россия — США на Аляске. Видео © Life.ru
Путин и Трамп общаются уже более часа. Переговоры идут в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. После этого состоялся небольшой пресс-подход, однако вопросы журналистов остались без ответов.