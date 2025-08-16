Встреча Путина и Трампа
15 августа, 21:30

Мусульмане России организовали коллективные молитвы в поддержку Путина на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп перед началом саммита на Аляске. Обложка © Life.ru

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) объявило о проведении молитв в поддержку президента РФ и успеха саммита на Аляске. Коллективные молитвы (дуа) организованы в мечетях и приходах страны.

Как рассказали Life.ru в пресс-службе ДСМР, верующие молились о мудрости и воле для лидеров обеих стран. Также слова поддержки прозвучали за прекращение конфликтов, укрепление взаимопонимания и установление мира.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов, отметил важность духовной поддержки президента и страны в период ответственных международных встреч.

«Мы надеемся, что Всевышний услышит наши молитвы и направит участников переговоров на путь конструктивного диалога», — подчеркнул муфтий.

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов с молитвой об успехе саммита Россия — США на Аляске. Видео © Life.ru

«Дональд волнуется»: Путин не дал Трампу провернуть трюк с рукопожатием, отметила эксперт по протоколу
Путин и Трамп общаются уже более часа. Переговоры идут в формате «три на три». Лидеры начали разговор ещё на лётном поле после приземления на Аляске. После этого состоялся небольшой пресс-подход, однако вопросы журналистов остались без ответов.

Лия Мурадьян
  Новости
  Встреча Путина и Трампа
  Путин
  Дональд Трамп
