Число погибших после взрыва на заводе в Рязанской области возросло до девяти

Число погибших после взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области возросло до девяти человек. Ещё 120 человек пострадали, сообщает МЧС России.

Работы спасателей на месте ЧП на заводе в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС России

При этом спасателям удалось вытащить из-под завалов ещё одного пострадавшего.

«Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчёт МЧС России. Всего спасены три человека», — указано в сообщении.