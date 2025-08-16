Число погибших после взрыва на заводе в Рязанской области возросло до девяти
Обложка © Telegram / МЧС России
Число погибших после взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области возросло до девяти человек. Ещё 120 человек пострадали, сообщает МЧС России.
Работы спасателей на месте ЧП на заводе в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС России
При этом спасателям удалось вытащить из-под завалов ещё одного пострадавшего.
«Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчёт МЧС России. Всего спасены три человека», — указано в сообщении.
Также из-под завалов извлекли тела ещё четверых человек. Работы на месте продолжаются.
Напомним, 15 августа в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для спасательных операций и тушения пожара создали оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ.