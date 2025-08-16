Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:30

Число погибших после взрыва на заводе в Рязанской области возросло до девяти

Обложка © Telegram / МЧС России

Обложка © Telegram / МЧС России

Число погибших после взрыва в цехе завода «Эластик» в Рязанской области возросло до девяти человек. Ещё 120 человек пострадали, сообщает МЧС России.

Работы спасателей на месте ЧП на заводе в Рязанской области. Видео © Telegram / МЧС России

При этом спасателям удалось вытащить из-под завалов ещё одного пострадавшего.

«Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчёт МЧС России. Всего спасены три человека», — указано в сообщении.

Также из-под завалов извлекли тела ещё четверых человек. Работы на месте продолжаются.

СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Напомним, 15 августа в цехе завода «Эластик» в Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для спасательных операций и тушения пожара создали оперативный штаб. Предположительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса во время работ.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar