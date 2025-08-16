Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 22:58

Трамп заявил, что может обсудить ядерную сферу с Путиным на Аляске

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп указал на возможность обсуждения ядерных соглашений с президентом России Владимиром Путиным. Это заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры», — отметил Трамп.

«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России
«Вместо санкций»: Встреча Путина и Трампа на Аляске изменила статус России

Переговоры Путина и Трампа на Аляске длились около 2 часов 45 минут. После закрытой части в формате «три на три» Трамп выделил значительные возможности для взаимодействия между Россией и США, включая экономику.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar