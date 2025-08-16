Трамп заявил, что может обсудить ядерную сферу с Путиным на Аляске
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп указал на возможность обсуждения ядерных соглашений с президентом России Владимиром Путиным. Это заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
«Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры», — отметил Трамп.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске длились около 2 часов 45 минут. После закрытой части в формате «три на три» Трамп выделил значительные возможности для взаимодействия между Россией и США, включая экономику.