16 августа, 00:44

«Наконец-то»: Специалист прочитал по губам первые слова Трампа Путину

Специалист по чтению по губам озвучил слова Трампа при встрече с Путиным

Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина в аэропорту Анкориджа. Обложка © ТАСС/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Специалист по чтению по губам раскрыл то, что сказал президент США Дональд Трамп российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске. Его слова приводит британская газета Daily Mail.

По мнению неназванного собеседника газеты, при встрече Трамп произнёс: «Наконец-то». По мнению специалиста, пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».

Путин и Трамп на Аляске установили рекорд по продолжительности переговоров
Переговоры Путина и Трампа на Аляске длились около 2 часов 45 минут. После закрытой части в формате «три на три» Трамп выделил значительные возможности для взаимодействия между Россией и США, включая экономику. Президенты выступили с речами перед журналистами, но на вопросы отвечать не стали.

