16 августа, 01:40

Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки

Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи. Об этом корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал один из американских репортёров.

Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки . Видео © Life.ru

Российский журналист, столкнувшись с проблемами в работе оборудования, взял необходимую технику напрокат у американской команды. В знак благодарности он преподнёс заокеанским коллегам бутылку традиционной русской водки.

«Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — сказал американскому коллеге Юнашев. Жест был воспринят с большим интересом и определённой долей юмора.

Напомним, переговоры Трампа и Путина на Аляске начались 15 августа около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.

Обложка © Life.ru

