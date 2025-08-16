Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки

Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи. Об этом корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал один из американских репортёров.

Российский журналист, столкнувшись с проблемами в работе оборудования, взял необходимую технику напрокат у американской команды. В знак благодарности он преподнёс заокеанским коллегам бутылку традиционной русской водки.