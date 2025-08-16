Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки
Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи. Об этом корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву рассказал один из американских репортёров.
Американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки . Видео © Life.ru
Российский журналист, столкнувшись с проблемами в работе оборудования, взял необходимую технику напрокат у американской команды. В знак благодарности он преподнёс заокеанским коллегам бутылку традиционной русской водки.
«Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — сказал американскому коллеге Юнашев. Жест был воспринят с большим интересом и определённой долей юмора.
Напомним, переговоры Трампа и Путина на Аляске начались 15 августа около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.
