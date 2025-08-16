Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 04:24

Трамп призвал Европу поучаствовать в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможные договорённости по Украине, заявил, что европейским странам предстоит сыграть свою роль в этом процессе. В интервью Fox News американский лидер выразил уверенность в возможности достижения соглашения.

«Я думаю она [сделка] может быть заключена», — отметил республиканец.

Многое теряет: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
Многое теряет: Трамп посоветовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

После встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп также заявил, что теперь судьба мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от Владимира Зеленского. Он добавил, что начата подготовка ко встрече с участием президентов США и РФ, а также главы киевского режима.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar