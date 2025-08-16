Стремление к миру: В Совфеде оценили роль саммита России и США
Сенатор Клишас: Встреча Путина и Трампа на Аляске подтвердила курс на мир
Обложка © Life.ru
Москва стремится к миру, но при этом твёрдо намерена довести до конца задачи спецоперации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, прокомментировав итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«Встреча на Аляске подтвердила стремление России к миру, долгосрочному и справедливому... Никакого «прекращения огня без всяческих условий» не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают всё новые и новые территории.», — заявил Клишас в социальных сетях.
Он подчеркнул, что в повестке переговоров стоит вопрос формирования новой архитектуры европейской и международной безопасности. По мнению парламентария, все страны должны принять этот факт и исходить из реальностей, которые складываются на фронте и в мировой политике.
Встреча двух лидеров на Аляске продлилась около трёх часов. После переговоров с Владимиром Путиным президент США заявил, что Киеву пора заключить сделку с Москвой, поскольку Россия является великой державой, а Украина — нет. Дональд Трамп также анонсировал трёхсторонний саммит с участием президента РФ и Владимира Зеленского.