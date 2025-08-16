Символ единства: В РПЦ объяснили значение подаренной Путиным иконы на Аляске
Иерей Постернак: Икона Германа Аляскинского — символ духовной связи РФ и США
Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий. Обложка © kremlin.ru
Икона Германа Аляскинского, подаренная российским лидером Владимиром Путиным архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию, является символом духовной связи России и США. О значении святыни в беседе с LIfe.ru рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.
Преподобный Герман Аляскинский — это святой Русской православной церкви, который почитается и в Соединённых Штатах Америки и в России как просветитель алеутов. Он жил в конце XVIII — начале XIX века и проводил жизнь, полную самоотречения, на острове Кадьяк, где его мощи и находятся, насколько я знаю, и сейчас.
Иерей отметил, что преподобный Герман был выходцем из монастыря на Валааме и посвятил себя просвещению алеутов. Икона была подарена Путиным в период Успенского поста, который предваряет праздник Успения Божией Матери — один из двенадцати великих двунадесятых праздников Русской православной церкви.
По его словам, праздник связан с земной кончиной Божией Матери, когда её душа была принята Господом и вознесена на небо, что завершает земной цикл евангельской истории, связанной с апостолами и Божией Матерью. Священнослужитель подчеркнул, что в России Успение особо почитается, о чём свидетельствуют многочисленные Успенские храмы, включая главный собор в Кремле.
Встреча с архиепископом Алексием прошла в тёплой атмосфере, подчёркивая значение духовного диалога между странами. Подаренные иконы стали символом единства православной веры, связывающей народы России и США.
Напомним, что Путин на Аляске встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. В ходе встречи глава государства подарил священнику иконы преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки и Успения Пресвятой Богородицы. В ответ архиепископ Алексий вручил Путину икону, которая имеет особое значение для православной общины Аляски. Эта икона была подарена самому архиепископу в момент его рукоположения в епископы и находилась в его комнате на протяжении четырёх лет. По словам Алексия, дар символизирует благодарность коренного населения Аляски России за исторические связи.