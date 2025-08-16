Путин привезёт с Аляски в Россию икону в подарок от архиепископа Алексия
Во время визита на Аляску президент России Владимир Путин получил икону в подарок от архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия. Перед этим он вручил владыке две иконы.
Икона, которую подарили Путину, имеет важное значение. Архиепископ Алексий получил её в день своего рукоположения в епископы. На протяжении четырёх лет икона оставалась в его комнате, где он молится. По словам архиепископа, этот подарок стал знаком благодарности коренного населения Аляски России.
«Передаю её вам, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров», — сказал архиепископ.
После беседы с президентом США Дональдом Трампом Путин посетил мемориал «Союзники в годы Второй мировой войны». Российский лидер возложил алые розы к могилам советских лётчиков. В общем и целом первый визит Путина в США за 10 лет продлился более пяти часов. Оба президента положительно оценили результаты своей встречи.
