«Добились прогресса»: Рубио оценил результаты встречи Путина и Трампа
Рубио: Россия и США сделали шаг вперёд, но конечная цель ещё не достигнута
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске позволили сторонам достичь определённого прогресса, однако для полного взаимопонимания предстоит пройти ещё долгий путь. Своё заявление он сделал в эфире Первого канала, комментируя итоги саммита в Анкоридже.
«Нам ещё предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — подчеркнул Рубио.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии переговоров на украинский мирный процесс, госсекретарь выразил осторожный оптимизм, заявив, что стороны рассчитывают на положительный результат, поскольку именно ради этого и была организована встреча.
При этом он не уточнил сроки следующей встречи лидеров, отметив лишь, что рассчитывает на её скорое проведение.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стал знаковым событием в международной дипломатии. Переговоры прошли 15 августа в расширенном формате «три на три»: российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Подробности исторической встречи — в специальном репортаже Life.ru.