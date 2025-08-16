«Добились прогресса»: Рубио оценил результаты встречи Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске позволили сторонам достичь определённого прогресса, однако для полного взаимопонимания предстоит пройти ещё долгий путь. Своё заявление он сделал в эфире Первого канала, комментируя итоги саммита в Анкоридже.

«Нам ещё предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — подчеркнул Рубио.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии переговоров на украинский мирный процесс, госсекретарь выразил осторожный оптимизм, заявив, что стороны рассчитывают на положительный результат, поскольку именно ради этого и была организована встреча.

При этом он не уточнил сроки следующей встречи лидеров, отметив лишь, что рассчитывает на её скорое проведение.