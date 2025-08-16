Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в двух крупных городах на Кавказе
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили приём и выпуск самолётов
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Елена Афонина
В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничено приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Согласно информации ведомства, временные ограничения действуют на всех рейсах до дальнейшего уведомления. Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки.
Ранее сообщалось, что в воздушной гавани Самары приостановили приём и выпуск самолётов. Росавиация также временно закрывала аэропорты в двух других российских городах — Тамбове и Саратове — ночью 15 августа. Ведомство подчеркнуло, что меры вводятся исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и воздушного движения.