16 августа, 10:06

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в двух крупных городах на Кавказе

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Елена Афонина

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) временно ограничено приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, временные ограничения действуют на всех рейсах до дальнейшего уведомления. Пассажиров просят уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и учитывать возможные задержки.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани Самары приостановили приём и выпуск самолётов. Росавиация также временно закрывала аэропорты в двух других российских городах — Тамбове и Саратове — ночью 15 августа. Ведомство подчеркнуло, что меры вводятся исключительно для обеспечения безопасности пассажиров и воздушного движения.

Милена Скрипальщикова
