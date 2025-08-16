Минобороны показало, как российские бойцы разгромили ВСУ ради освобождения села Вороное

Кадры с освобождения села Вороное в Днепропетровской области показали в Минобороны России. Операцию провели военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток». В ходе боевой операции украинские боевики были выбиты из населенного пункта с помощью артиллерии и ударной беспилотной авиации.