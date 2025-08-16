Минобороны показало, как российские бойцы разгромили ВСУ ради освобождения села Вороное
Появилось видео освобождения села Вороное в Днепропетровской области
Кадры с освобождения села Вороное в Днепропетровской области показали в Минобороны России. Операцию провели военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток». В ходе боевой операции украинские боевики были выбиты из населенного пункта с помощью артиллерии и ударной беспилотной авиации.
ВС РФ освободили село Вороное. Видео © Telegram/ Минобороны
«Войдя в село, наши штурмовые группы провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос», — указали в пресс-службе министерства.
Напомним, что Армия России освободила сразу два населённых пункта — Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. Кроме того, до этого ВС РФ освободили Искры и Щербиновки в ДНР. В Минобороны добавили, что активные действия группировки «Восток» позволили освободить населённый пункт Искра.
Обложка © Telegram/ Минобороны