16 августа, 10:25

Минобороны показало, как российские бойцы разгромили ВСУ ради освобождения села Вороное

Появилось видео освобождения села Вороное в Днепропетровской области

Кадры с освобождения села Вороное в Днепропетровской области показали в Минобороны России. Операцию провели военнослужащие 5-й гвардейской танковой бригады группировки войск «Восток». В ходе боевой операции украинские боевики были выбиты из населенного пункта с помощью артиллерии и ударной беспилотной авиации.

ВС РФ освободили село Вороное. Видео © Telegram/ Минобороны

«Войдя в село, наши штурмовые группы провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос», — указали в пресс-службе министерства.

Армия России сжимает кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса

Напомним, что Армия России освободила сразу два населённых пункта — Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. Кроме того, до этого ВС РФ освободили Искры и Щербиновки в ДНР. В Минобороны добавили, что активные действия группировки «Восток» позволили освободить населённый пункт Искра.

Обложка © Telegram/ Минобороны

Полина Никифорова
