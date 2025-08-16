Встреча Путина и Трампа
16 августа, 10:54

В ЕС выступили против ограничений на поставки оружия Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Лидеры институтов ЕС, влиятельных стран-членов Евросоюза и Великобритании, выразили несогласие с введением ограничений на поставки оружия Киеву и заняли позицию против остановки процесса интеграции Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров ряда стран.

«Украина должна иметь железные гарантии безопасности. Мы приветствуем заявление президента [США Дональда] Трампа о том, что США готовы предоставить такие гарантии», — говорится в документе.

В документе также подчёркивается, что украинские вооружённые силы и их взаимодействие с другими странами не должны иметь каких-либо ограничений. Россия не должна обладать правом вето относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.

А ранее в ЕС заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп провёл телефонные беседы с европейскими лидерами, руководством ЕС, а также с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Мария Любицкая
