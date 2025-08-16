В ЕС выступили против ограничений на поставки оружия Киеву

Лидеры институтов ЕС, влиятельных стран-членов Евросоюза и Великобритании, выразили несогласие с введением ограничений на поставки оружия Киеву и заняли позицию против остановки процесса интеграции Украины в ЕС и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров ряда стран.

«Украина должна иметь железные гарантии безопасности. Мы приветствуем заявление президента [США Дональда] Трампа о том, что США готовы предоставить такие гарантии», — говорится в документе.