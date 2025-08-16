Молодую девушку спасли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке
В результате обстрела Донецка погибла пожилая женщина, ещё четыре человека пострадали. Повреждены школа, детский клуб и две многоэтажки. Одну девушку удалось достать из-под завалов дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
При обстреле Донецка погибла пенсионерка, обрушилось здание. Видео © МЧС России
«Спасатели вручную разбирали поврежденные конструкции. Пострадавшую передали врачам. Также сотрудники МЧС России демонтировали повреждённые балконные плиты. Работы продолжались всю ночь», — указали в пресс-службе.
Напомним, что вчера ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. В результате обстрела обрушилась часть дома в Киевском районе. Известно, что в результате атаки погибла мирная жительница. Три человека пострадали.
Разрушения в Донецке после атаки ВСУ. Обложка © МЧС России