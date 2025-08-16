Молодую девушку спасли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

В результате обстрела Донецка погибла пожилая женщина, ещё четыре человека пострадали. Повреждены школа, детский клуб и две многоэтажки. Одну девушку удалось достать из-под завалов дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

При обстреле Донецка погибла пенсионерка, обрушилось здание. Видео © МЧС России

«Спасатели вручную разбирали поврежденные конструкции. Пострадавшую передали врачам. Также сотрудники МЧС России демонтировали повреждённые балконные плиты. Работы продолжались всю ночь», — указали в пресс-службе.