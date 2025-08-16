«Синдром Барби»: Психолог рассказала, почему Ди Каприо спит только с «молодухами»

Встреча Путина и Трампа
Психолог Трухан: Ди Каприо спит с молодыми из-за страха старости

Обложка © ТАСС / Jordan Strauss

Актёр Леонардо Ди Каприо признался, что чувствует себя значительно моложе своего реального возраста, поэтому предпочитает отношения с девушками гораздо младше себя. Об этом актёр рассказал в интервью изданию Esquire.

По словам психолога Ольги Трухан, беседовавшей с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такое поведение может быть связано с личными предпочтениями звезды. Вторая причина кроется в инстинктах: мозг автоматически ищет безопасность в партнёрше, которая значительно моложе, поскольку это позволяет мужчине чувствовать себя сильнее и доминировать. Если же рядом окажется женщина его возраста, она может бросить вызов его авторитету, что вызывает подсознательное сопротивление.

Эксперт также предположила, что у Ди Каприо могла остаться неразрешённая психологическая травма из юности. Возможно, его первые серьёзные отношения закончились болезненно, и теперь он бессознательно пытается восполнить ту потерю, выбирая похожих партнёрш, но каждый раз разочаровывается.

Кроме того, Трухан отметила страх старения как одну из ключевых причин. Актёр, который в молодости был очень привлекательным, теперь, по мнению психолога, пытается сохранить иллюзию молодости через отношения с юными девушками.

«Синдром Барби, вот такая кукла, это грустная картина и неадекватность восприятия», — резюмировала специалист.

Спутница Ди Каприо порвала своё полупрозрачное платье на свадьбе Безоса

Ранее Life.ru сообщил о разводе телеведущего Дмитрия Диброва с молодой супругой Полиной. Есть информация, что девушка бросила 64-летнего мужа ради нового романа с успешным бизнесменом Романом Товстиком, который несколько моложе бывшего благоверного. Однако многие считают, что это лишь пиар-ход.

