«Максимальное уважение»: Российская делегация осталась довольна приёмом на Аляске

Напомним, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 15 августа, продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.