16 августа, 13:15

«Максимальное уважение»: Российская делегация осталась довольна приёмом на Аляске

ТАСС: Российская делегация высоко оценила приём на Аляске

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российская делегация удовлетворена организацией встречи на Аляске, сообщил источник ТАСС. Дипломаты отметили уважительный приём.

«Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение», — сообщил собеседник агентства.

Победа Путина, успех Трампа и шок Украины: Реакция СМИ на историческую встречу мировых лидеров на Аляске
Напомним, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 15 августа, продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.

Полина Никифорова
