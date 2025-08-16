«Максимальное уважение»: Российская делегация осталась довольна приёмом на Аляске
ТАСС: Российская делегация высоко оценила приём на Аляске
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская делегация удовлетворена организацией встречи на Аляске, сообщил источник ТАСС. Дипломаты отметили уважительный приём.
«Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли 15 августа, продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.