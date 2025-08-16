Названы место и время прощания с актрисой из «Ментовских войн»
Церемония прощания с актрисой Кузнецовой состоится в церкви Сретения Господня
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Прощание с актрисой Анной Кузнецовой состоится 17 августа в 13:00, в церкви Сретения Господня в Санкт-Петербурге. Она ушла из жизни на 49-м году. Об этом сообщает 78.ru.
Кузнецова была выпускницей музыкального факультета СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), окончив его в 2003 году. Её творчество известно зрителям благодаря многочисленным фильмам и сериалам, таким как «Батальонъ», «Великая», «Ментовские войны» и другие.
Напомним, что петербургская актриса Анна Кузнецова скончалась 11 августа. После этого появилась ифнормация, что актриса перенесла тяжёлую операцию на головной мозг из-за опухоли. Однако делилась своими трудностями она крайне редко, предпочитая стойко справляться с ними в одиночку.