Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 15:14

Названы место и время прощания с актрисой из «Ментовских войн»

Церемония прощания с актрисой Кузнецовой состоится в церкви Сретения Господня

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Прощание с актрисой Анной Кузнецовой состоится 17 августа в 13:00, в церкви Сретения Господня в Санкт-Петербурге. Она ушла из жизни на 49-м году. Об этом сообщает 78.ru.

Кузнецова была выпускницей музыкального факультета СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), окончив его в 2003 году. Её творчество известно зрителям благодаря многочисленным фильмам и сериалам, таким как «Батальонъ», «Великая», «Ментовские войны» и другие.

Умер актёр Владимир Шустов, известный по ролям в патриотических фильмах
Умер актёр Владимир Шустов, известный по ролям в патриотических фильмах

Напомним, что петербургская актриса Анна Кузнецова скончалась 11 августа. После этого появилась ифнормация, что актриса перенесла тяжёлую операцию на головной мозг из-за опухоли. Однако делилась своими трудностями она крайне редко, предпочитая стойко справляться с ними в одиночку.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Анна Кузнецова
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar