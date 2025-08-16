Названы место и время прощания с актрисой из «Ментовских войн»

Прощание с актрисой Анной Кузнецовой состоится 17 августа в 13:00, в церкви Сретения Господня в Санкт-Петербурге. Она ушла из жизни на 49-м году. Об этом сообщает 78.ru.

Кузнецова была выпускницей музыкального факультета СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), окончив его в 2003 году. Её творчество известно зрителям благодаря многочисленным фильмам и сериалам, таким как «Батальонъ», «Великая», «Ментовские войны» и другие.