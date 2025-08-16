«Свободу покемонам!»: Пикачу, лабубу и белого медведя задержали на протестах в Кишинёве

В Кишинёве задержали участников необычного митинга в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Telegraph Moldova.

В Кишинёве задержали протестующих в костюмах лабубу, покемона и медведя. Видео © Telegram / Telegraph Moldova

По данным телеграм-канала, полиция задержала нескольких человек в костюмах популярных персонажей — белого медведя, Лабубу и Пикачу. Стражи порядка сопровождают их к полицейскому фургону под возгласы собравшихся. Из толпы раздавались крики поддержки: «Лабубу, возвращайся, мы тебя ждём», а также «Свободу покемонам!».

Акция прошла в центре Кишинёва, где сторонники Гуцул выражали солидарность с находящейся под стражей главой Гагаузской автономии. Местные власти пока не прокомментировали причины задержания участников в карнавальных костюмах.