Регион
16 августа, 15:54

«Свободу покемонам!»: Пикачу, лабубу и белого медведя задержали на протестах в Кишинёве

В Кишинёве задержали протестующих в костюмах лабубу, покемона и медведя

В Кишинёве задержали участников необычного митинга в поддержку арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Telegraph Moldova.

В Кишинёве задержали протестующих в костюмах лабубу, покемона и медведя. Видео © Telegram / Telegraph Moldova

По данным телеграм-канала, полиция задержала нескольких человек в костюмах популярных персонажей — белого медведя, Лабубу и Пикачу. Стражи порядка сопровождают их к полицейскому фургону под возгласы собравшихся. Из толпы раздавались крики поддержки: «Лабубу, возвращайся, мы тебя ждём», а также «Свободу покемонам!».

Акция прошла в центре Кишинёва, где сторонники Гуцул выражали солидарность с находящейся под стражей главой Гагаузской автономии. Местные власти пока не прокомментировали причины задержания участников в карнавальных костюмах.

Напомним, 5 августа районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её признали виновной в финансировании партии «Шор», которая запрещена в Молдавии. Башкан Гагаузии заявила, что обжалует приговор, назвав его политически мотивированным, а молдавского президента Майю Санду обвинив в репрессиях. Недавно лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор призвал своих сторонников к началу кампании гражданского неповиновения.

Обложка © Telegram / Telegraph Moldova

Юлия Сафиулина
