Около 150 человек задержаны в Кишинёве во время протестов блока Победа
Обложка © Telegram / Marina T. Official
В Кишинёве полиция задержала около 150 участников акции, устроенной у железнодорожного вокзала активистами оппозиционного блока «Победа». Об этом рассказал ТАСС общественный деятель Михаил Влах.
«Наш протест мирный, однако полиция задержала около 150 его участников, в основном это люди пожилого возраста, которым выписали штрафы якобы за хулиганство», — отметил Влах.
Пытались задержать и первого заместителя главы Гагаузии Илью Узуна, но протестующим удалось предотвратить его арест. Общественный деятель добавил, что все местные отделения полиции оказались переполнены задержанными. Он отметил, что подобные меры контрастируют с действиями властей в прошлом: когда Майя Санду была в оппозиции, аналогичные акции с палаточными городками не блокировались.
Общественник объявил голодовку с требованием освободить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул после того, как правоохранители разобрали палаточный городок протестующих. Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу охарактеризовал действия силовиков как «мерзкое вмешательство», подчеркнув, что протест носил мирный характер.
Напомним, 15 августа стало известно, что молдавская оппозиция готовится к масштабной акции протеста 16 августа против действий властей. Лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что люди намерены выйти на улицы с палатками. В ходе протестов полиция задержала нескольких человек в костюмах популярных персонажей — белого медведя, Лабубу и Пикачу.