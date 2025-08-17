Около 150 человек задержаны в Кишинёве во время протестов блока Победа

В Кишинёве полиция задержала около 150 участников акции, устроенной у железнодорожного вокзала активистами оппозиционного блока «Победа». Об этом рассказал ТАСС общественный деятель Михаил Влах.

«Наш протест мирный, однако полиция задержала около 150 его участников, в основном это люди пожилого возраста, которым выписали штрафы якобы за хулиганство», — отметил Влах.

Пытались задержать и первого заместителя главы Гагаузии Илью Узуна, но протестующим удалось предотвратить его арест. Общественный деятель добавил, что все местные отделения полиции оказались переполнены задержанными. Он отметил, что подобные меры контрастируют с действиями властей в прошлом: когда Майя Санду была в оппозиции, аналогичные акции с палаточными городками не блокировались.