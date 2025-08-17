Политический аналитик рассказал, почему Трамп тоже выиграл от саммита на Аляске
Царьград: Путин выиграл от саммита на Аляске, преодолев политическую изоляцию
Обложка © X / The White House
Западные СМИ пестрят заголовками о том, что президент США Дональд Трамп покинул Аляску ни с чем, а глава РФ Владимир Путин увёз оттуда дипломатическую победу. Но так ли однозначна эта картина? Об этом рассказал политический аналитик «Царьграда» Андрей Пинчук.
Саммит на Аляске стал поворотным моментом, определяющим дальнейший ход глобальных процессов. Западные издания слились в едином порыве критики не случайно — поражение глобалистской стратегии очевидно, отметил журналист.
Что же значит победа Путина? Это не просто символ — это преодоление тщательно выстроенной западной тактики. С начала спецоперации Запад целенаправленно усиливал Украину и одновременно пытался ослабить Россию через санкции и политическую изоляцию.
И вот именно этот механизм оказался под ударом благодаря действиям Трампа, который своим поведением ставит под сомнение планы глобалистов и препятствует навязыванию России условий мира по их сценарию.
Но проиграл ли от этого президент США? Дело в том, что он оказался в ситуации, когда принял страну с установками, которые противоречат его собственным взглядам. Трамп — государственник, а противостояние с Россией затеяли глобалисты, сказано в материале.
«В этом смысле у нас конфликт не с США. Определённое глобалистское сообщество просто использует США как наиболее сильный государственный западный ресурс. Но это не является синонимом США как государства. И в этом смысле Трамп борется со своими политическими врагами, которые установили в том числе эту логику противостояния с Россией. Поэтому, конечно, Трамп не проиграл», — указал автор.
Напомним, что сам Дональд Трамп решил оценить саммит с Владимиром Путиным в десять баллов из десяти. Их переговоры в Анкоридже продлились около трёх часов. Кстати, в это время некоторые проукраинские активисты пытались устроить в городе акцию протеста, однако местные над ними просто посмеялись.