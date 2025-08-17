Западные СМИ пестрят заголовками о том, что президент США Дональд Трамп покинул Аляску ни с чем, а глава РФ Владимир Путин увёз оттуда дипломатическую победу. Но так ли однозначна эта картина? Об этом рассказал политический аналитик «Царьграда» Андрей Пинчук.

Саммит на Аляске стал поворотным моментом, определяющим дальнейший ход глобальных процессов. Западные издания слились в едином порыве критики не случайно — поражение глобалистской стратегии очевидно, отметил журналист.

Что же значит победа Путина? Это не просто символ — это преодоление тщательно выстроенной западной тактики. С начала спецоперации Запад целенаправленно усиливал Украину и одновременно пытался ослабить Россию через санкции и политическую изоляцию.

И вот именно этот механизм оказался под ударом благодаря действиям Трампа, который своим поведением ставит под сомнение планы глобалистов и препятствует навязыванию России условий мира по их сценарию.

Но проиграл ли от этого президент США? Дело в том, что он оказался в ситуации, когда принял страну с установками, которые противоречат его собственным взглядам. Трамп — государственник, а противостояние с Россией затеяли глобалисты, сказано в материале.