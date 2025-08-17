Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 07:42

«Смотрели, как на идиотов»: Проукраинский митинг в Анкоридже потерпел фиаско

Жительница Аляски Ирина: Местных воодушевил саммит Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Жители Аляски встретили недавний саммит между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным с заметным воодушевлением. Местная жительница Ирина рассказала 360.ru, что люди положительно отнеслись к такому крупному политическому явлению.

По её словам, попытки организовать протест в Анкоридже со стороны сторонников Украины натолкнулись на резкое неприятие со стороны местных жителей. Многие не смогли понять, какую цель преследовали демонстранты, а их присутствие вызвало удивление и насмешки.

«Вопрос, кто их туда привёз, там находились не жители Аляски. Анкоридж их не понял. На них смотрели, как на идиотов, обзывали в социальных сетях и не стеснялись», — добавила женщина.

Она также подчеркнула, что сама замечает изменение настроений в американском обществе относительно отношений с Россией. Пока республиканцы с интересом наблюдают за дипломатическими шагами, демократы испытывают сложности с адаптацией к новой реальности.

Бледная немощь в действии: как встреча на Аляске добила Киев

Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил «десятку» саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, впервые за 10 лет приехавшему с визитом в Штаты. Делегации беседовали около трёх часов. После этого глава Белого дома провёл весьма непростые переговорами с европейскими политиками.

Владимир Озеров
