«Смотрели, как на идиотов»: Проукраинский митинг в Анкоридже потерпел фиаско

Жители Аляски встретили недавний саммит между американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным с заметным воодушевлением. Местная жительница Ирина рассказала 360.ru, что люди положительно отнеслись к такому крупному политическому явлению.

По её словам, попытки организовать протест в Анкоридже со стороны сторонников Украины натолкнулись на резкое неприятие со стороны местных жителей. Многие не смогли понять, какую цель преследовали демонстранты, а их присутствие вызвало удивление и насмешки.

«Вопрос, кто их туда привёз, там находились не жители Аляски. Анкоридж их не понял. На них смотрели, как на идиотов, обзывали в социальных сетях и не стеснялись», — добавила женщина.