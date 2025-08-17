На встрече с президентом США Дональдом Трампом главарь киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с давлением с американской стороны для быстрого разрешение конфликта на Украине. Такое предположение передаёт аналитическое издание Strategic Culture.

«Владимир Зеленский в понедельник отправится в Белый дом на переговоры с Трампом. Эта встреча вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена», — говорится в публикации.

Авторы публикации обращают внимание на резкую реакцию украинских властей и их европейских партнёров на недавние российско-американские переговоры. По их оценке, такая нервозность может свидетельствовать о готовности США прекратить противостояние — с участием или без участия союзников. Не исключено и то, что Вашингтон может пойти на самостоятельные шаги по урегулированию, если Киев окажется не готов к компромиссам.