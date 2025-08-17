Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 11:45

«Игра окончена»: Зеленского может ждать неприятный сюрприз на встрече с Трампом

SC: Трамп может надавить на Зеленского для окончания конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleksandr Osipov

На встрече с президентом США Дональдом Трампом главарь киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с давлением с американской стороны для быстрого разрешение конфликта на Украине. Такое предположение передаёт аналитическое издание Strategic Culture.

«Владимир Зеленский в понедельник отправится в Белый дом на переговоры с Трампом. Эта встреча вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена», — говорится в публикации.

Авторы публикации обращают внимание на резкую реакцию украинских властей и их европейских партнёров на недавние российско-американские переговоры. По их оценке, такая нервозность может свидетельствовать о готовности США прекратить противостояние — с участием или без участия союзников. Не исключено и то, что Вашингтон может пойти на самостоятельные шаги по урегулированию, если Киев окажется не готов к компромиссам.

Фон дер Ляйен и Зеленский созвали экстренную пресс-конференцию в Брюсселе
Фон дер Ляйен и Зеленский созвали экстренную пресс-конференцию в Брюсселе

Напомним, что 18 августа в Белом доме запланирована встреча Зеленского и Трампа. Глава США также упомянул, что при наличии благоприятных обстоятельств он может увидеться с российским президентом. По информации зарубежных СМИ, Трамп активизировал давление на Украину по достижению мирного урегулирования после переговоров с российским лидером

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar