Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 13:03

«Почти предательство»: В Верховной раде не оценили итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Нардеп Мережко: Трамп, не требуя прекращения огня на Украине, предал нас

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Намерение президента США Дональда Трампа поддержать идею заключения сделки с Россией без предварительного прекращения огня резко раскритиковал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Мнение он высказал в интервью британской Telegraph.

«Если Трамп серьёзно намерен поддержать идею (президента РФ Владимира — прим. Life.ru) Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство», — сказал он.

Украинский политик подчеркнул, что отказ Трампа от требований о прекращении огня фактически «сыграл на руку Владимиру Путину». По его словам, подобные шаги могут подорвать позиции Украины в переговорах и осложнить урегулирование конфликта.

В Польше заявили о желании ЕС продолжить конфликт на Украине
Ранее Трамп заявлял, что мирное соглашение — лучший способ завершить конфликт на Украине. При этом этот подход отличается от ранее согласованных договорённостей с европейскими лидерами, которые предусматривали обсуждение условий мирного плана только после прекращения огня. Он обсуждал с европейскими лидерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава НАТО, с поддержкой США и ЕС в случае подписания мирного договора.

Милена Скрипальщикова
