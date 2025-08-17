«Почти предательство»: В Верховной раде не оценили итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Намерение президента США Дональда Трампа поддержать идею заключения сделки с Россией без предварительного прекращения огня резко раскритиковал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Мнение он высказал в интервью британской Telegraph.

«Если Трамп серьёзно намерен поддержать идею (президента РФ Владимира — прим. Life.ru) Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство», — сказал он.

Украинский политик подчеркнул, что отказ Трампа от требований о прекращении огня фактически «сыграл на руку Владимиру Путину». По его словам, подобные шаги могут подорвать позиции Украины в переговорах и осложнить урегулирование конфликта.