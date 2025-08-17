«Попадают под колпак»: Захарова предостерегла учёных, которые захотят переехать во Францию

Российские учёные, участвующие во французской программе поддержки иностранных специалистов, могут оказаться под контролем военных ведомств Франции. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, программа Pause, предназначенная для привлечения зарубежных исследователей, курируется Лаурой Лоэак. Это кадровый офицер, ранее работавший в структурах Минобороны Франции, отвечающих за взаимодействие с постсоветскими странами.

«То есть те, кто переезжает во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооружённых сил... Кажется, российским деятелям науки необходимо действительно взять предлагаемую «паузу», чтобы понять, на кого им предлагают работать», — подчеркнула Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на двойственную политику Франции. Так, с одной стороны, страна разрывает научные связи с РФ, а с другой — активно вербует российских специалистов под эгидой силовых структур.

Кроме того, Захарова напомнила о присутствии французских наёмников в зоне СВО. По её данным, в Донбассе воюют не менее 51 гражданина Франции, а ранее сотни из них уже погибли. Она отметила, что Киев использует иностранных бойцов как «пушечное мясо», а Париж предпочитает не замечать этого.