17 августа, 21:18

ФК «Краснодар» оформил третью победу подряд в РПЛ

Футболисты Краснодара разгромили Сочи 5:1 и поднялись на второе место в РПЛ

Обложка © VK / ФК «Краснодар»

В Краснодаре состоялся матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором местный клуб «Краснодар» разгромил «Сочи» со счётом 5:1.

Эдуард Сперцян открыл счёт на 49-й минуте и повторил успех через тринадцать минут. Виктор Са забил на 67-й минуте, а Никита Кривцов усилил преимущество на 72-й. Финальный аккорд поставил Гаэтан Перрен в компенсированное время — 90+3. Единственный мяч гостей записал на свой счёт Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте Марсело покинул поле после двух жёлтых карточек.

Три подряд победы позволили «Краснодару» закрепиться на втором месте турнирной таблицы с 12 очками, а «Сочи» остаётся на предпоследней позиции, имея лишь одно очко. В шестом туре 24 августа «Краснодар» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Сочи» примет калининградскую «Балтику».

Ахмат обыграл Крылья Советов со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ

А ранее ФК «Оренбург» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в матче пятого тура РПЛ. Встреча команд состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена». «Оренбург» одержал первую победу в нынешнем сезоне, до этого клуб имел две ничьи и два поражения, тогда как «Акрон» впервые проиграл, имея на счету одну победу и три ничьи.

Тимур Хингеев
