ФК «Краснодар» оформил третью победу подряд в РПЛ

В Краснодаре состоялся матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором местный клуб «Краснодар» разгромил «Сочи» со счётом 5:1.

Эдуард Сперцян открыл счёт на 49-й минуте и повторил успех через тринадцать минут. Виктор Са забил на 67-й минуте, а Никита Кривцов усилил преимущество на 72-й. Финальный аккорд поставил Гаэтан Перрен в компенсированное время — 90+3. Единственный мяч гостей записал на свой счёт Антон Зиньковский (65). На 47-й минуте Марсело покинул поле после двух жёлтых карточек.

Три подряд победы позволили «Краснодару» закрепиться на втором месте турнирной таблицы с 12 очками, а «Сочи» остаётся на предпоследней позиции, имея лишь одно очко. В шестом туре 24 августа «Краснодар» отправится в Самару на матч с «Крыльями Советов», а «Сочи» примет калининградскую «Балтику».