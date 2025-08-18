Статуя «Кот учёный», упавшая на ребёнка в саратовском парке, оказалась гнилой внутри

Инцидент в саратовском парке, где на ребёнка (1 год и 9 месяцев) упала деревянная статуя «Кот учёный», выявил серьёзные проблемы с безопасностью на территории. Конструкция оказалась гнилой внутри, сообщает Mash.

Трагедия произошла в день празднования 90-летия парка. По словам очевидцев, родители, возможно, фотографировали дочь возле статуи, когда та внезапно обрушилась. Вес фигуры превышал 140 килограммов. Девочка скончалась на месте от полученных травм головы.

В начале августа в парке сменилась администрация. До этого времени, начиная с 90-х годов, территория находилась в частной собственности. Местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние парка и отсутствие должного ухода. Два года назад в парке уже произошёл инцидент — во время празднования Дня Победы на ребёнка упало дерево.