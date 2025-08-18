Встреча Путина и Трампа
17 августа, 23:37

Статуя «Кот учёный», упавшая на ребёнка в саратовском парке, оказалась гнилой внутри

Mash: Упавшая на ребёнка статуя в саратовском парке была гнилой внутри

Статуя. Обложка © Telegram / Следком 64

Инцидент в саратовском парке, где на ребёнка (1 год и 9 месяцев) упала деревянная статуя «Кот учёный», выявил серьёзные проблемы с безопасностью на территории. Конструкция оказалась гнилой внутри, сообщает Mash.

Трагедия произошла в день празднования 90-летия парка. По словам очевидцев, родители, возможно, фотографировали дочь возле статуи, когда та внезапно обрушилась. Вес фигуры превышал 140 килограммов. Девочка скончалась на месте от полученных травм головы.

В начале августа в парке сменилась администрация. До этого времени, начиная с 90-х годов, территория находилась в частной собственности. Местные жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние парка и отсутствие должного ухода. Два года назад в парке уже произошёл инцидент — во время празднования Дня Победы на ребёнка упало дерево.

Напомним, ранее в Саратове деревянная статуя «Кот учёный» насмерть придавила девочку. Городская администрация уточнила, что фигура была установлена во время аренды парка. Прокуратура инициировала проверку соблюдения закона организациями и ответственными службами.

Виталий Приходько
