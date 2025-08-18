Тела убитых женщины и её детей остаются в морге Екатеринбурга уже неделю
Жительница Екатеринбурга, дочь которой убила своих детей и свела счёты с жизнью, впала в состояние шока и не забрала тела из морга. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник, близкий к семье.
«Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все ещё не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно её потрясла эта трагедия», — рассказал источник.
Напомним, тела женщины, её трёхлетней дочери и девятилетнего сына обнаружили в квартире 10 августа. Согласно предварительным данным, мать сначала убила детей, после чего совершила самоубийство. Как сообщает главное управление Министерства внутренних дел по региону, погибшая могла страдать от депрессии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Знакомая рассказала, что ранее женщина была уволена из больницы при неоднозначных обстоятельствах. В середине 2000-х на неё поступил сигнал о возможной причастности к коррупции.