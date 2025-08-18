Тела убитых женщины и её детей остаются в морге Екатеринбурга уже неделю

Жительница Екатеринбурга, дочь которой убила своих детей и свела счёты с жизнью, впала в состояние шока и не забрала тела из морга. Об этом сообщает URA.ru, ссылаясь на источник, близкий к семье.

«Тела до сих пор в морге. Мама убитой женщины все ещё не может успокоиться и прийти в себя. Очень сильно её потрясла эта трагедия», — рассказал источник.