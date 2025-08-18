Аэропорт Тамбова возобновил приём и выпуск рейсов
Обложка © Life.ru
Аэропорт Тамбова (Донское) возобновил приём и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, план «Ковёр» был введён в аэропортах Тамбова и Пензы в 04:00 по московскому времени. В воздушной гавани Пензы ограничения сняли в 06:15 по московскому времени.