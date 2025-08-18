«Всё из-за возраста»: Россиянка годами добивалась своей отправки на СВО
Галина Антипина. Обложка © Молодёжная газета
Галина Антипина из Башкирии два года настойчиво добивалась отправки в зону СВО, несмотря на возрастные ограничения. Как сообщает «Молодёжная газета», 54-летняя женщина с начала операции регулярно обращалась в военкомат, пока полтора года назад не добилась своего — теперь она служит поваром под позывным Звезда.
Находясь в Лисичанске рядом с разрушенной Белогоровкой (ЛНР), Галина ежедневно сталкивается с опасностями.
«Дроны атакуют постоянно, иногда прилетает «Баба-Яга». Когда звучит сигнал тревоги — прячемся, но потом сразу возвращаемся к работе. Если бы прекращали готовить при каждой угрозе, бойцы остались бы без горячей пищи», — делится женщина.
За проявленное мужество и преданность делу Антипина удостоена нескольких наград: медали Минобороны «Воин-доброволец», а также наград от главы ЛНР — «За веру и волю» и «За боевые заслуги».
