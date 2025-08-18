Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 06:47

«Всё из-за возраста»: Россиянка годами добивалась своей отправки на СВО

Молодёжная газета: Жительница Башкирии два года добивалась отправки в зону СВО

Галина Антипина. Обложка © Молодёжная газета

Галина Антипина из Башкирии два года настойчиво добивалась отправки в зону СВО, несмотря на возрастные ограничения. Как сообщает «Молодёжная газета», 54-летняя женщина с начала операции регулярно обращалась в военкомат, пока полтора года назад не добилась своего — теперь она служит поваром под позывным Звезда.

Находясь в Лисичанске рядом с разрушенной Белогоровкой (ЛНР), Галина ежедневно сталкивается с опасностями.

«Дроны атакуют постоянно, иногда прилетает «Баба-Яга». Когда звучит сигнал тревоги — прячемся, но потом сразу возвращаемся к работе. Если бы прекращали готовить при каждой угрозе, бойцы остались бы без горячей пищи», — делится женщина.

За проявленное мужество и преданность делу Антипина удостоена нескольких наград: медали Минобороны «Воин-доброволец», а также наград от главы ЛНР — «За веру и волю» и «За боевые заслуги».

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, который провёл три десятилетия в Италии, принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Также известно о случае, когда бывший предприниматель из Московской области, солгал своим близким, чтобы присоединиться к бойцам ВС РФ.

Алиса Хуссаин
