«Всё из-за возраста»: Россиянка годами добивалась своей отправки на СВО

Галина Антипина из Башкирии два года настойчиво добивалась отправки в зону СВО, несмотря на возрастные ограничения. Как сообщает «Молодёжная газета», 54-летняя женщина с начала операции регулярно обращалась в военкомат, пока полтора года назад не добилась своего — теперь она служит поваром под позывным Звезда.

Находясь в Лисичанске рядом с разрушенной Белогоровкой (ЛНР), Галина ежедневно сталкивается с опасностями.

«Дроны атакуют постоянно, иногда прилетает «Баба-Яга». Когда звучит сигнал тревоги — прячемся, но потом сразу возвращаемся к работе. Если бы прекращали готовить при каждой угрозе, бойцы остались бы без горячей пищи», — делится женщина.