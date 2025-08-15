Встреча Путина и Трампа
15 августа, 14:55

Выросший в детдоме визажист из ХМАО Аманов ушёл на СВО защищать Родину

Рамиль Аманов. Обложка © URA.ru / Размик Закарян

28-летний Рамиль Аманов родился в ХМАО. Из-за тяжёлых жизненных обстоятельств он оказался в екатеринбургском приюте для бездомных. В поисках лучшей жизни мужчина отправился в Москву, где подписал контракт и уехал на СВО. Об этом сообщила руководитель приюта Ольга Бахтина.

По данным URA.ru, Рамиль провёл всё детство в различных детских домах. После выпуска он попытался установить контакт с отцом, однако тот отверг сына, поскольку не одобрял ни его профессию визажиста, ни внешний вид: татуировки, пирсинг и тоннели в ушах. Оставшись без поддержки, Аманов переехал сначала в Тюмень, а затем в Екатеринбург, где не смог найти работу и столкнулся с предательством друзей. В отчаянии он попытался свести счёты с жизнью, которую врачи смогли предотвратить. После этого он оказался в приюте для бездомных.

Директор приюта отметила, что Рамиль решил отправиться в столицу с целью найти работу. Он планировал устроиться в сфере недвижимости и стать риэлтором. Бахтина пожелала мужчине удачи и отметила, что в случае неудачи он всегда сможет вернуться в приют и переждать сложный период. Однако при созвоне женщина увидела на Аманове военную форму.

«На мой вопрос о причине такого выбора он ответил, что решил посвятить себя службе на благо Родины, чтобы его труд был востребован и чтобы кто-то мог им гордиться», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее петербуржец, проживший 30 лет в Италии, отправился в зону СВО. А бывший бизнесмен из Подмосковья был вынужден обмануть родных, чтобы поехать на фронт вслед за друзьями.

