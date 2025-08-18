«Осень будет жаркой»: В зоне СВО прогнозируют новую реальность после решения Зеленского по Донбассу
Блогер Подоляка предрекает новую реальность из-за решения Зеленского по Донбассу
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского признать Донбасс российским во время переговоров с Дональдом Трампом приведёт к усилению боевых действий и формированию «новой реальности на поле боя». Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.
«Конец летней кампании и осень будут чрезвычайно жаркими. Намного более жаркими, чем даже это лето. А потом будет новая «реальность на поле боя», исходя из которой и будут сформированы следующие предложения Москвы», — написал он.
По его словам, сценарий конфликта выглядит почти неизбежным, поскольку Зеленский с высокой вероятностью не примет условия мирного урегулирования, одно из которых — признание Донбасса российской территорией. Военблогер подчеркнул, что ближайшие недели покажут реальную силу позиций Москвы и Киева и определят последующее развитие событий на фронте.
Ранее Трамп анонсировал «большой день» в Белом доме с участием лидеров стран ЕС и Зеленского. Он подчеркнул, что Украина никогда не вернёт Крым и не вступит в НАТО, и Киев может остановить конфликт, отказавшись от этих претензий.