Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского признать Донбасс российским во время переговоров с Дональдом Трампом приведёт к усилению боевых действий и формированию «новой реальности на поле боя». Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

«Конец летней кампании и осень будут чрезвычайно жаркими. Намного более жаркими, чем даже это лето. А потом будет новая «реальность на поле боя», исходя из которой и будут сформированы следующие предложения Москвы», — написал он.