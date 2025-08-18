«Я не была женщиной»: Снигирь раскрыла тайну начала отношений с женатым Цыгановым

Российская актриса Юлия Снигирь пролила свет на обстоятельства зарождения романа с коллегой по актёрскому цеху Евгением Цыгановым. В эфире YouTube-подкаста «Разберёмся» исполнительница роли Маргариты в новом прочтении романа «Мастер и Маргарита» утверждает, что их отношения с женатым на тот момент артистом начались с обычной дружбы.

Актриса регулярно становится объектом хейта из-за обвинений в распаде семьи Евгения Цыганова. Пара начала встречаться, когда её нынешний супруг находился в гражданском браке с Ириной Леоновой и воспитывал вместе с ней шестерых детей. Долгое время артистка хранила молчание по этому поводу, но теперь впервые рассказала, как на самом деле развивались их отношения. По словам Снигирь, это была чисто «пацанская» дружба.

«Я не была женщиной в этой ситуации. У нас была общая компания, веселье. И так длилось долго», — отметила Снигирь.

Точкой перелома стал момент, когда они стали слишком часто видеться, и один из общих знакомых подтолкнул их к мысли о возможном романе. Тогда оба подумали «А почему бы и нет?»

Несмотря на неуверенность во внешности — актриса считала себя слишком худой и бледной, — её будущий супруг был полностью очарован. Снигирь призналась, что ей всегда нравилась загорелая и подтянутая Марго Робби, а не собственное отражение в зеркале.