Киборги в спорте: как экзоскелеты, нейроинтерфейсы, биопротезы превращают инвалидов в чемпионов Оглавление Это не фантастика: как устроен самый технологичный спорт в мире? Тело 2.0: какие технологии заменяют кибатлетам руки и ноги? Чемпионат будущего: кто и как соревнуется в кибатлетике? В России появился новый спорт — кибатлетика. Это соревнования с участием людей с ограниченными возможностями, которые используют экзоскелеты, коляски и протезы. Что это такое — подробнее в материале Life.ru. 20 августа, 06:01 В России проходят соревнования людей с экзоскелетами и нейроинтерфейсами. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Ещё несколько лет назад люди с ограниченными возможностями были вынуждены вести скромный образ жизни. Сегодня же при активном развитии технологий можно не только облегчить жизнь, но и сделать её максимально адаптивной и активной.

Инвалиды всё больше имеют возможности заниматься спортом. Что очень важно для маломобильных людей не только с точки зрения физического здоровья, но и эмоционального. Сейчас набирает активное развитие кибатлетика. Расскажем об этом подробнее.

Это не фантастика: как устроен самый технологичный спорт в мире?

Новое спортивное движение для людей с ограниченными возможностями при помощи высокотехнологичных и ассистивных устройств получило название кибатлетика. Проще говоря, это соревнования и различные активности для маломобильных людей на роботизированных колясках, с протезами, экзоскелетами и даже нейроинтерфейсом.

Это соревнования не только между спортсменами, это ещё и битва технологий. Не зря кибатлетику называют «Паралимпиадой будущего». Ведь она находится на стыке спорта, медицины и инженерии.

Кибатлеты должны проходить особую подготовку. Одних тренировок недостаточно. Необходимо ещё уметь управлять техникой. Протезы должны чётко и моментально реагировать на подаваемые им сигналы или движения. Это настоящий симбиоз работы инженеров, биомеханики и самого человека. Процесс сложный.

Участие в подобных соревнованиях помогает выводить технологии на новый уровень. Ведь это постоянные доработки и усовершенствования протезов. Что особенно важно для самих участников и, конечно, для будущих пользователей ассистивных устройств.

Инвалиды соревнуются в скорости и ловкости с помощью бионических протезов

Тело 2.0: какие технологии заменяют кибатлетам руки и ноги?

Для высокой самостоятельности маломобильных людей, как правило, используют экзоскелеты, коляски и протезы. Экзоскелеты — это носимые на корпусе устройства, которые помогают восполнить утраченные функции и создают опору для всего тела. Благодаря экзоскелету люди с ограниченными возможностями могут вставать, садиться, ходить, а также спускаться и подниматься по лестницам без посторонней помощи.

Коляски, в свою очередь, помогают людям с нарушениями (даже временными) опорно-двигательного аппарата передвигаться. Они бывают механические и электрические. Протезы частично или полностью заменяют утраченные конечности, позволяя максимально восстановить жизненно необходимые функции.

Все эти устройства постоянно совершенствуются, помогая тем самым не только в облегчении быта и жизни, но и позволяя участвовать в самых настоящих состязаниях.

Чемпионат будущего: кто и как соревнуется в кибатлетике?

Чтобы люди и их высокоэффективная техника могли конкурировать и развиваться, проводят разные соревнования по кибатлетике. В августе в центре ассистивных технологий «Феникс», который расположен в Москве на ВДНХ, состоялся чемпионат России по кибатлетике. Соревнования прошли в разных дисциплинах: протезы голени, протезы бедра, парное протезирование бедра, протезы предплечья, протезы плеча и электрические коляски. В турнире приняли участие 150 спортсменов из 37 регионов, включая пациентов и военнослужащих из Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) госкорпорации «Ростех».

Кибатлетика — спорт, где люди и технологии становятся одним целым. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

«Ростех» занял особое место в развитии протезов и кибатлетики в целом в стране. Там стремятся к импортозамещению и созданию конкурентоспособных изделий, сопоставимых с лучшими мировыми аналогами. Компания участвует в создании технологий и для медицинской реабилитации. Это актуально не только для кибатлетов, но и спортсменов-инвалидов.

В сентябре в центре ассистивных технологий «Феникс» состоится III Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике. Соревноваться будут в семи дисциплинах: функциональные протезы плеча и предплечья, функциональные протезы бедра и голени, коляски с электроприводом, нейроинтерфейсы и экзоскелеты.

Участникам необходимо преодолеть несколько трасс. Например, будет трасса «пересечённая местность» (участок с неровной поверхностью и расположенными на ней брёвнами). На трассе «ремонт» нужно продемонстрировать свои бытовые действия (например, при помощи протеза забить гвоздь выше уровня плеча и вкрутить лампочку). Интересна и зона «тактильная сумка», где спортсмены с закрытыми глазами на ощупь определяют форму разных предметов, полагаясь только на сенсоры.

Такие соревнования — это опыт и обмен мнениями со специалистами в области реабилитации и ассистивных технологий. Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома так характеризует соревнования: «Чемпионат по кибатлетике — это территория технологического прорыва, где современные разработки становятся естественным продолжением возможностей человека и надёжными помощниками в повседневной жизни. Такие события помогают объединить усилия инженеров, предпринимателей и пользователей для создания по-настоящему нужных решений».

Авторы Галина Глазко