Пришлось внести коррективы: Политолог объяснил отмену совместного обеда Путина и Трампа на Аляске

Совместный обед российских и американских делегаций, запланированный на Аляске после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, был отменён в связи с изменением планов. Такое предположение высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Обед мог быть отменён по каким-либо техническим причинам. Это вряд ли было показателем того, что стороны не смогли о чём-то договориться. Трамп встретил Путина так, как никого не встречал. Встреча была довольно тёплой, поэтому отменили или не отменили обед – не имеет никакого значения», — сказал Блохин в беседе с аif.ru.

Эксперт пояснил, что руководители такого уровня имеют возможность пользоваться необходимыми услугами непосредственно на борту своего воздушного судна. Он также добавил, что у Путина и Трампа произошли изменения в расписании.