Пришлось внести коррективы: Политолог объяснил отмену совместного обеда Путина и Трампа на Аляске
Политолог Блохин: Обед Путина и Трампа был отменён в связи с изменением планов
Обложка © X / The White House
Совместный обед российских и американских делегаций, запланированный на Аляске после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, был отменён в связи с изменением планов. Такое предположение высказал политолог-американист Константин Блохин.
«Обед мог быть отменён по каким-либо техническим причинам. Это вряд ли было показателем того, что стороны не смогли о чём-то договориться. Трамп встретил Путина так, как никого не встречал. Встреча была довольно тёплой, поэтому отменили или не отменили обед – не имеет никакого значения», — сказал Блохин в беседе с аif.ru.
Эксперт пояснил, что руководители такого уровня имеют возможность пользоваться необходимыми услугами непосредственно на борту своего воздушного судна. Он также добавил, что у Путина и Трампа произошли изменения в расписании.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел российский президент. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. По его словам, стороны сделали то, что должны были, и даже больше.