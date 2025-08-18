Журналист Кремлёвского пула: Эго Зеленского может подбросить Трампу неприятные сюрпризы

Судя по всему, идеальный план Трампа такой: отделить Зеленского от группы поддержки, надавить на него (на встрече планируется и Вэнс, который зачастую даже более резкий и бескомпромиссный, чем американский президент), а далее — пригласить европейцев: «Ваш протеже со всем согласен, садитесь и вы, соглашайтесь, сопротивление бесполезно». И так за одну встречу решить вопрос и с Киевом, и с гарантиями безопасности со стороны Европы