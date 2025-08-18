Журналист Кремлёвского пула: Эго Зеленского может подбросить Трампу неприятные сюрпризы
Юнашев: Трамп попытается изолировать Зеленского на переговорах в Вашингтоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff
Журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE» прокомментировал предстоящую поездку Владимира Зеленского в США и отметил, что за внешними шутками о составе украинской делегации скрывается серьёзный политический подтекст.
«За всеми смешками о том, что Зеленский берёт в Вашингтон целую команду европейских чирлидеров, замыливается тот факт, что поездка эта — не туристическая. Чтобы европейские лидеры посетили США в такой ситуации, нужно если не приглашение, то как минимум согласие Белого дома», — подчеркнул Юнашев.
По его словам, основная часть переговоров пройдёт без европейских лидеров.
Судя по всему, идеальный план Трампа такой: отделить Зеленского от группы поддержки, надавить на него (на встрече планируется и Вэнс, который зачастую даже более резкий и бескомпромиссный, чем американский президент), а далее — пригласить европейцев: «Ваш протеже со всем согласен, садитесь и вы, соглашайтесь, сопротивление бесполезно». И так за одну встречу решить вопрос и с Киевом, и с гарантиями безопасности со стороны Европы
Вместе с тем он отметил, что план американской стороны может столкнуться с неожиданностями.
«Придумано неплохо, но строится всё на том, что Зеленский в одиночку не сможет дать отпор. Но эго украинского президента может подбросить Трампу неприятные сюрпризы», — добавил Юнашев.
Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.