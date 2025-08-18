Встреча Путина и Трампа
18 августа, 10:57

Журналист Кремлёвского пула: Эго Зеленского может подбросить Трампу неприятные сюрпризы

Юнашев: Трамп попытается изолировать Зеленского на переговорах в Вашингтоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE» прокомментировал предстоящую поездку Владимира Зеленского в США и отметил, что за внешними шутками о составе украинской делегации скрывается серьёзный политический подтекст.

«За всеми смешками о том, что Зеленский берёт в Вашингтон целую команду европейских чирлидеров, замыливается тот факт, что поездка эта — не туристическая. Чтобы европейские лидеры посетили США в такой ситуации, нужно если не приглашение, то как минимум согласие Белого дома», — подчеркнул Юнашев.

По его словам, основная часть переговоров пройдёт без европейских лидеров.

Судя по всему, идеальный план Трампа такой: отделить Зеленского от группы поддержки, надавить на него (на встрече планируется и Вэнс, который зачастую даже более резкий и бескомпромиссный, чем американский президент), а далее — пригласить европейцев: «Ваш протеже со всем согласен, садитесь и вы, соглашайтесь, сопротивление бесполезно». И так за одну встречу решить вопрос и с Киевом, и с гарантиями безопасности со стороны Европы

журналист Александр Юнашев

Вместе с тем он отметил, что план американской стороны может столкнуться с неожиданностями.

«Придумано неплохо, но строится всё на том, что Зеленский в одиночку не сможет дать отпор. Но эго украинского президента может подбросить Трампу неприятные сюрпризы», — добавил Юнашев.

Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.

Марина Фещенко
