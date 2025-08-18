«Бегите, пока не поздно»: Тимати потроллил хейтеров, обвинивших его в «нарциссизме»

Рэпер Тимати саркастично ответил хейтерам на обвинения в том, что он якобы оставил свою избранницу Валентину Иванову и их новорождённую дочь в Москве, а сам отправился в турецкий Бодрум праздновать день рождения в роскоши. Тимур Юнусов подчеркнул, что «просто живёт».











Всё началось с того, что несколько дней назад Тимати опубликовал несколько фото с отдыха. Пользователи принялись их активно обсуждать. При этом некоторые осуждали рэпера. Одна из подписчиц его нарциссом и абьюзером, указывая на создание зависимого положения для женщины с ребёнком.

Тимати не проигнорировал эти нападки и дал едкий, саркастичный ответ.

«Нарцисс, абьюз, рэд флэг и т. д. — это всё я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою», — прокомментировал ситуацию Тимати.