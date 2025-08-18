«Бегите, пока не поздно»: Тимати потроллил хейтеров, обвинивших его в «нарциссизме»
Тимати ответил на обвинения, что оставил Иванову одну с дочерью: Я просто живу
Рэпер Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial
Рэпер Тимати саркастично ответил хейтерам на обвинения в том, что он якобы оставил свою избранницу Валентину Иванову и их новорождённую дочь в Москве, а сам отправился в турецкий Бодрум праздновать день рождения в роскоши. Тимур Юнусов подчеркнул, что «просто живёт».
Всё началось с того, что несколько дней назад Тимати опубликовал несколько фото с отдыха. Пользователи принялись их активно обсуждать. При этом некоторые осуждали рэпера. Одна из подписчиц его нарциссом и абьюзером, указывая на создание зависимого положения для женщины с ребёнком.
Тимати не проигнорировал эти нападки и дал едкий, саркастичный ответ.
«Нарцисс, абьюз, рэд флэг и т. д. — это всё я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою», — прокомментировал ситуацию Тимати.
Напомним, что 15 августа исполнителю исполнилось 42 года, а незадолго до этого — 2 августа он стал отцом в третий раз. Отношения Тимати и Валентины начались в 2021 году, в весной 2022-го рэпер впервые появился на публике со своей спутницей. Предположения о беременности девушки стали активно циркулировать в конце марта. Тем не менее влюблённые решили не афишировать беременность сразу, хотя попытки сделать это были. Официально о своём положении пара сообщила 5 мая. 2 августа Тимати и Валентина Иванова стали родителями. Супруги поделились фотографиями своей новорожденной дочери, которую назвали Эммой.