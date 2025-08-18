Битые огурцы — звезда TikTok: Эксперт раскрыла секрет самой модной закуски этого лета

Битые огурцы — легкая азиатская закуска, которая этим летом покорила соцсети и рестораны, — вполне может быть приготовлена в домашних условиях. Об этом рассказала главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева.

По ее словам, главное в рецепте — правильно «отбить» огурцы. Для этого их кладут на разделочную доску, накрывают пленкой и слегка разминают скалкой или молотком для мяса. «Важно не перестараться: огурцы должны сохранить текстуру и не превратиться в кашу», — уточнила эксперт. После этого овощи разрезают на удобные кусочки.

Для заправки понадобится чеснок, соевый соус, немного масла и рисовый уксус. Смесью заливают огурцы, а затем убирают блюдо в холодильник на 15–20 минут. Перед подачей закуску посыпают кунжутом.

«Битые огурцы отлично сочетаются с роллами и суши, но подойдут и к любому летнему приему пищи», — добавила Румянцева.