18 августа, 13:19

«Внутренний сдвиг»: Психолог объяснила поведение Алёны Апиной после развода

Психолог Чернякова: Певица Алёна Апина столкнулась с синдромом разведёнки

Алёна Апина. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После 25 лет брака, в 2017 году, Алёна Апина и Александр Иратов расторгли свой союз. Вскоре после развода, к удивлению фанатов, певица увлеклась методами омоложения и начала демонстрировать более смелые образы. Так, в 2025 году она предстала перед публикой в обтягивающем кожаном боди, дополненном сетчатыми колготками и высокими сапогами на каблуках.

Подобный выбор вызвал волну критики в Интернете, где многие осудили артистку за появление «без штанов». Татьяна Чернякова, психолог и специалист в области когнитивно-поведенческой терапии, объяснила поведение Апиной так называемым «синдромом разведёнки».

«В психологии не существует такого синдрома, однако паттерны поведения, которые проявляют люди после развода, вполне реальны и повторяются у многих. Развод — это не просто юридический факт, а глубокий внутренний сдвиг, который затрагивает личность на многих уровнях», — пояснила специалист в беседе с порталом «Страсти».

Переживания после развода индивидуальны: одни прибегают к кардинальным переменам, другие – к уединению. Не существует «верного» или «неверного» способа проживания этого периода, отметила эксперт. Это лишь способ приспособиться к новой реальности и восстановить своё «я».

По мнению психолога, за резкими изменениями после развода скрывается кризис самоидентификации. В этот период человек пытается заново определить себя вне отношений, ищет новые цели, способы справиться с душевной болью, и, главное, стремится построить жизнь, ориентированную на собственные потребности.

Полина Диброва воссоединилась с сыновьями и сняла видео для мужа после скандала

Напомним, что актриса Яна Кошкина вернулась к экс-супругу Анатолию Черкасову, с которым развелась 2 месяца назад. Официальный документ о расторжении брака пара получила 3 июня 2025 года. Кошкина поспешила заверить, что никто никому не изменял и в семье не было домашнего насилия. По её словам, делить имущество они не решились и просто остались каждый при своём.

