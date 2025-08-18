Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 13:36

Экс-сенатор назвала обоснованной позицию Трампа по статусу Крыма

Позиция президента США Дональда Трампа относительно статуса Крыма обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Об этом заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«Позиция президента США по Крыму обоснована и соответствует принципу исторической справедливости. Очевидно, что американский президент владеет вопросом. История Крыма неразрывно связана с историей России. Мир на Украине необходим всем, и это возможно, для этого надо признать очевидное — российский статус Крыма»,сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».

По словам Ковитиди, Украина не может вступить в НАТО, поскольку это противоречит её декларации о государственном суверенитете 1990 года. Эта декларация запрещает Украине присоединяться к любым военным союзам, а НАТО, будучи военным и политическим объединением, подпадает под этот запрет.

Она напомнила, что внеблоковый статус Украины был закреплён как в акте провозглашения независимости, так и в конституции. Вместе с этим экс-сенатор раскритиковала изменения, внесённые в конституцию после государственного переворота в 2014 году, назвав их разрушительными для основных принципов украинской государственности. По её мнению, Зеленский, уничтожающий Украину, не осознает последствий этих действий.

Напомним, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме должна состояться сегодня вечером. В западной прессе уже звучали высказывания о том, что первые лица Европы едут в Вашингтон, что не дать киевскому лидеру вновь оскандалиться.

Мария Любицкая
