Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:07

Украинца осудили на 16 лет по делу о попытке убийства экс-офицера СБУ Прозорова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON

Суд приговорил 30-летнего гражданина Украины Ростислава Журавлёва к 16 годам лишения свободы за участие в теракте на Коровинском шоссе, целью которого было убийство экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима, а также оштрафован на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

«Он признан виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.ru), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Журавлёв действовал в составе организованной группы и выбрал целью бывшего сотрудника СБУ, проживающего в Москве, который ранее разоблачал противоправную деятельность вооружённых формирований.

С мая 2023 года по апрель 2024-го они готовили теракт: наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое 9 апреля 2024 года было установлено под автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Взрыв произошёл 12 апреля, когда мужчина сел в машину и завёл двигатель. В результате пострадал сам потерпевший, а также были повреждены четыре автомобиля, включая его собственный. На стадии расследования Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело выделили в отдельное производство.

«Я был расстроен»: Бывший офицер СБУ рассказал, сколько стоило покушение на него
«Я был расстроен»: Бывший офицер СБУ рассказал, сколько стоило покушение на него

Напомним, что 12 апреля 2024 года в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова был подорван. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado получил травмы ног. ФСБ задержала нескольких участников покушения. Среди них — девушка, которая отправила из Варшавы компоненты для взрывного устройства. Предварительное расследование по делу о подрыве автомобиля Прозорова в Москве уже завершено.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • Прокуратура
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar