Украинца осудили на 16 лет по делу о попытке убийства экс-офицера СБУ Прозорова
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON
Суд приговорил 30-летнего гражданина Украины Ростислава Журавлёва к 16 годам лишения свободы за участие в теракте на Коровинском шоссе, целью которого было убийство экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима, а также оштрафован на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
«Он признан виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.ru), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Журавлёв действовал в составе организованной группы и выбрал целью бывшего сотрудника СБУ, проживающего в Москве, который ранее разоблачал противоправную деятельность вооружённых формирований.
С мая 2023 года по апрель 2024-го они готовили теракт: наблюдали за потерпевшим, изготовили взрывное устройство, которое 9 апреля 2024 года было установлено под автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Взрыв произошёл 12 апреля, когда мужчина сел в машину и завёл двигатель. В результате пострадал сам потерпевший, а также были повреждены четыре автомобиля, включая его собственный. На стадии расследования Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело выделили в отдельное производство.
Напомним, что 12 апреля 2024 года в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова был подорван. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado получил травмы ног. ФСБ задержала нескольких участников покушения. Среди них — девушка, которая отправила из Варшавы компоненты для взрывного устройства. Предварительное расследование по делу о подрыве автомобиля Прозорова в Москве уже завершено.