Украинца осудили на 16 лет по делу о попытке убийства экс-офицера СБУ Прозорова

Суд приговорил 30-летнего гражданина Украины Ростислава Журавлёва к 16 годам лишения свободы за участие в теракте на Коровинском шоссе, целью которого было убийство экс-подполковника СБУ Василия Прозорова. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима, а также оштрафован на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

«Он признан виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт — прим. Life.ru), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств — прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Журавлёв действовал в составе организованной группы и выбрал целью бывшего сотрудника СБУ, проживающего в Москве, который ранее разоблачал противоправную деятельность вооружённых формирований.