«Я был расстроен»: Бывший офицер СБУ рассказал, сколько стоило покушение на него

В апреле 2024 года жизнь экс-подполковника СБУ Василия Розова заказчики оценили в 50 тысяч долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал сам бывший офицер.

«Честно говоря, я был расстроен, как дёшево оценили. Там сумма идёт – около 50 тысяч долларов», — сказал он.

По его словам, мотивом обвиняемых был исключительно материальный интерес. Прозоров отметил, что, по его сведениям, на подобные операции выделяются значительные суммы, но до исполнителя доходит лишь небольшая часть — около 10% или даже меньше. Остальное, как пояснил экс-подполковник, распределяется между сотрудниками СБУ или ГУР по пути.