18 августа, 06:17

«Я был расстроен»: Бывший офицер СБУ рассказал, сколько стоило покушение на него

Экс-подполковник СБУ Прозоров: За моё убийство предлагали около 50 тыс. долларов

Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр

В апреле 2024 года жизнь экс-подполковника СБУ Василия Розова заказчики оценили в 50 тысяч долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал сам бывший офицер.

«Честно говоря, я был расстроен, как дёшево оценили. Там сумма идёт – около 50 тысяч долларов», — сказал он.

По его словам, мотивом обвиняемых был исключительно материальный интерес. Прозоров отметил, что, по его сведениям, на подобные операции выделяются значительные суммы, но до исполнителя доходит лишь небольшая часть — около 10% или даже меньше. Остальное, как пояснил экс-подполковник, распределяется между сотрудниками СБУ или ГУР по пути.

Напомним, что 12 апреля 2024 года в Москве автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова был подорван. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado получил травмы ног. Мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. ФСБ задержала нескольких участников покушения. Среди них — девушка, которая отправила из Варшавы компоненты для взрывного устройства, и гражданин Украины 1995 года рождения, задержанный в Луганске. Предварительное расследование по делу о подрыве автомобиля Прозорова в Москве уже завершено.

