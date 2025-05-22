Следствие по подрыву авто подполковника СБУ в Москве вышло на новый уровень
В Москве завершено следствие по делу о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
Следствие в Москве завершило предварительное расследование дела о подрыве автомобиля отставного подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Трём фигурантам, находящимся под арестом, предъявлено окончательное обвинение в присутствии адвокатов. Они приступили к ознакомлению с материалами дела. В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ, включающим покушение на убийство (ст. 30 ч. 3, ст. 105), незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 и 223.1), а также совершение террористического акта, повлекшего тяжкие последствия (ст. 205).
Напомним, что 12 апреля, в Москве был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему офицеру СБУ Василию Прозорову. Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Life.ru опубликовал видео момента взрыва. Прозоров выжил и обвинил в организации покушения украинские спецслужбы. Инцидент был квалифицирован как покушение на убийство. 16 апреля был задержан Владимир Головченко, агент СБУ, подозреваемый в закладке взрывчатки. Позже ФСБ задержала курьера, доставившего детали для изготовления СВУ в Москву.