Дело о подрыве подполковника СБУ в Москве получило новый оборот

Два новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на отставного подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, машину которое пытались взорвать этой весной в Москве. Об этом 26 декабря сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Следствие установило двух новых лиц, предположительно, участвовавших в этом преступлении. Это гражданин Украины Журавлёв Ростислав Владимирович, он арестован», — рассказали в ведомстве ТАСС.