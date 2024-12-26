Дело о подрыве подполковника СБУ в Москве получило новый оборот
В деле о подрыве авто экс-офицера СБУ Прозорова появились два новых фигуранта
Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр
Два новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на отставного подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, машину которое пытались взорвать этой весной в Москве. Об этом 26 декабря сообщили в правоохранительных органах столицы.
«Следствие установило двух новых лиц, предположительно, участвовавших в этом преступлении. Это гражданин Украины Журавлёв Ростислав Владимирович, он арестован», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Ещё одним фигурантом уголовного дела стал некий Максим Чупрун. Он находится за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия, Чупруну – заочно.
Напомним, 12 апреля в Москве подорвали Land Cruiser Prado с помощью СВУ под водительским сиденьем. Машина принадлежит экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Прозоров выжил и назвал заказчиками покушения украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля был задержан первый подозреваемый — агент СБУ Владимир Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для СВУ.