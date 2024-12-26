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Регион
26 декабря, 11:20

Дело о подрыве подполковника СБУ в Москве получило новый оборот

В деле о подрыве авто экс-офицера СБУ Прозорова появились два новых фигуранта

Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр

Василий Прозоров. Обложка © Луганский информационный центр

Два новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на отставного подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова, машину которое пытались взорвать этой весной в Москве. Об этом 26 декабря сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Следствие установило двух новых лиц, предположительно, участвовавших в этом преступлении. Это гражданин Украины Журавлёв Ростислав Владимирович, он арестован», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Ещё одним фигурантом уголовного дела стал некий Максим Чупрун. Он находится за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Обоим предъявлены обвинения в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия, Чупруну – заочно.

Агента СБУ Хрестину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова, заочно арестовали
Агента СБУ Хрестину, передавшую взрывчатку для подрыва Прозорова, заочно арестовали

Напомним, 12 апреля в Москве подорвали Land Cruiser Prado с помощью СВУ под водительским сиденьем. Машина принадлежит экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Life.ru показывал видео с моментом взрыва. Прозоров выжил и назвал заказчиками покушения украинские спецслужбы. Подрыв автомобиля экс-подполковника квалифицировали как покушение на убийство. 16 апреля был задержан первый подозреваемый агент СБУ Владимир Головченко, который заминировал автомобиль. Позже сотрудники ФСБ задержали и курьера, который доставил в Москву детали для СВУ.

Андрей Бражников
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