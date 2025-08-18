Трамп усомнился в пользе переговоров с европейскими лидерами по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в исходе предстоящей встречи с европейскими лидерами, которая пройдет в Белом доме и будет посвящена урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Сегодня важный день в Белом доме. Никогда ранее здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки! Посмотрим, что получится», — написал американский лидер.
По данным газеты Roll Call, со ссылкой на расписание Белого дома, двусторонняя встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 20:15 мск 18 августа. В 22:00 мск должны начаться переговоры с европейскими лидерами.
Отдельным поводом для обсуждений в СМИ стал возможный внешний вид Владимира Зеленского на встрече. Журналисты напомнили, что украинский лидер традиционно появляется на международных переговорах в военной футболке и карго-штанах, игнорируя классический протокольный костюм. В прессе уже гадают, сохранит ли он этот стиль и на приёме в Белом доме или же впервые последует строгому дресс-коду.