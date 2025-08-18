Назло критикам: Трамп заявил, что доведёт план по Ураине до конца

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с решительным заявлением: он намерен решительно завершить украинский конфликт, несмотря на нападки критиков. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social.

«Этого (конфликта на Украине - прим. Life.ru) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить», — написал он.