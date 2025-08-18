Назло критикам: Трамп заявил, что доведёт план по Ураине до конца
Трамп: Несмотря на критиков, я закончу конфликт на Украине назло им
Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с решительным заявлением: он намерен решительно завершить украинский конфликт, несмотря на нападки критиков. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social.
«Этого (конфликта на Украине - прим. Life.ru) никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить», — написал он.
Трамп назвал своих критиков «глупыми» и лишёнными здравого смысла, отметив, что они лишь усложняют попытки урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Американский лидер заверил, что, несмотря на зависть и критику, он справится с этой задачей, как делал это ранее.
Ранее Трамп аявил, что не уверен в исходе предстоящей встречи с европейскими лидерами в Белом доме, посвящённой урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что для США большая честь одновременно принять столько европейских лидеров и что посмотрит, чем завершатся переговоры. Президент США также исключил возможность возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО.