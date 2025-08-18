Посёлок Ольховские дачи в ЛНР эвакуируют из-за надвигающегося пожара
Обложка © Telegram / Mash на Донбассе
В ЛНР началась экстренная эвакуация жителей посёлка Ольховские дачи из-за крупного пожара. Приближающийся огонь с горящих полей уже уничтожил несколько десятков домов и 20 гектаров территории, сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.
Небо затянуло дымом в Луганске из-за крупного пожара. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Сообщается, что для эвакуации задействованы автобусы, которые доставят людей во временный пункт размещения в Доме культуры Станицы Луганской. Ситуация осложняется сильным задымлением, перебоями с электричеством и проблемами с мобильной связью.
Пожарные и лесная охрана продолжают бороться с огнем, однако распространение пламени пока не удается остановить полностью. Местные жители в спешке собирают самые необходимые вещи, покидая опасную зону.
Напомним, что в ЛНР в последние дни бушуют пожары, которые зафиксированы в нескольких районах. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией.