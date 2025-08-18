Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 15:04

Посёлок Ольховские дачи в ЛНР эвакуируют из-за надвигающегося пожара

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

В ЛНР началась экстренная эвакуация жителей посёлка Ольховские дачи из-за крупного пожара. Приближающийся огонь с горящих полей уже уничтожил несколько десятков домов и 20 гектаров территории, сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.

Небо затянуло дымом в Луганске из-за крупного пожара. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Сообщается, что для эвакуации задействованы автобусы, которые доставят людей во временный пункт размещения в Доме культуры Станицы Луганской. Ситуация осложняется сильным задымлением, перебоями с электричеством и проблемами с мобильной связью.

Пожарные и лесная охрана продолжают бороться с огнем, однако распространение пламени пока не удается остановить полностью. Местные жители в спешке собирают самые необходимые вещи, покидая опасную зону.

Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога
Пожары в ЛНР могли стать результатом поджога

Напомним, что в ЛНР в последние дни бушуют пожары, которые зафиксированы в нескольких районах. Так, в Антрацитовском округе в районе села Степное пламя перешло на территорию алюминиевого завода, о пострадавших не сообщалось. Также возгорание зафиксировано и в Станично-Луганском, где жителей посёлка Ольховое призвали эвакуироваться в связи со стихией.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar