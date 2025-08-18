Посёлок Ольховские дачи в ЛНР эвакуируют из-за надвигающегося пожара

В ЛНР началась экстренная эвакуация жителей посёлка Ольховские дачи из-за крупного пожара. Приближающийся огонь с горящих полей уже уничтожил несколько десятков домов и 20 гектаров территории, сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.

Небо затянуло дымом в Луганске из-за крупного пожара. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Сообщается, что для эвакуации задействованы автобусы, которые доставят людей во временный пункт размещения в Доме культуры Станицы Луганской. Ситуация осложняется сильным задымлением, перебоями с электричеством и проблемами с мобильной связью.