Лидеры стран ЕС проведут экстренное совещание по итогам переговоров с Трампом
Кошта: Онлайн-встреча ЕС состоится 19 августа по итогам переговоров в США
Во вторник — сразу после переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — состоится внеочередная онлайн-встреча лидеров ЕС, посвящённая итогам двустороннего саммита в Белом доме. Об этом объявил глава Евросовета Антониу Кошта в своей соцсети X.
«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне», — написал в посте Кошта.
Глава Евросовета добавил, что рассчитывает на совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности Киеву и содействие долгосрочному миру.
Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.