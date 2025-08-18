Лидеры стран ЕС проведут экстренное совещание по итогам переговоров с Трампом

Во вторник — сразу после переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — состоится внеочередная онлайн-встреча лидеров ЕС, посвящённая итогам двустороннего саммита в Белом доме. Об этом объявил глава Евросовета Антониу Кошта в своей соцсети X.

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.