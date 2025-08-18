Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 15:58

Лидеры стран ЕС проведут экстренное совещание по итогам переговоров с Трампом

Кошта: Онлайн-встреча ЕС состоится 19 августа по итогам переговоров в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Во вторник — сразу после переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — состоится внеочередная онлайн-встреча лидеров ЕС, посвящённая итогам двустороннего саммита в Белом доме. Об этом объявил глава Евросовета Антониу Кошта в своей соцсети X.

«Я созвал видеоконференцию Европейского совета, чтобы проинформировать лидеров ЕС о результатах переговоров в Вашингтоне», — написал в посте Кошта.

Глава Евросовета добавил, что рассчитывает на совместную работу Европы и США над гарантиями безопасности Киеву и содействие долгосрочному миру.

Политолог объяснил, зачем «группа поддержки» Зеленского напросилась к Трампу
Политолог объяснил, зачем «группа поддержки» Зеленского напросилась к Трампу

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar